2019/12/26 | 16:49 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، الخميس، الحكومة، بتوفير، الحماية للمتظاهرين، واحترام مبادئ حقوق الا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لجنة برلمانية: مؤشر اختطاف واغتيال الناشطين في ارتفاع وعلى الحكومة التدخل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لجنة برلمانية: مؤشر اختطاف واغتيال الناشطين في ارتفاع وعلى الحكومة التدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).