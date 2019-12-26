صالح العراقي يكشف عن اسماء المرشحين لرئاسة الحكومة ويشكر رئيس الجمهورية

2019/12/26 | 16:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عن المرشحين لرئاسة الحكومة، الذين حصلوا على موافقة من الشعب.

وقال العراقي في منشور على صفحته بالفيسبوك وتابعته "الغد برس" إنه "بعد البحث والتقصي، استطعت الوصول الى نتيجة اجمالية بخصوص مرشح رئاسة الوزراء المرضي اجمالا من الشعب، بعد ان يقدم برنامجه وتحدد فترته وتكتب مهامه".

وتابع "وهذا لا يعني بالضرورة قناعتنا بهم، والمرشحون هم: مصطفى الكاظمي، رحيم العگيلي وفائق الشيخ علي".

وبين "لكني لست ناطقا بأسمهم الا اني استشعرت هذا منهم..



ولهم جزيل الشكر".

ولفت الى "اخيرا: شكرا فخامة الرئيس اذ رفضت ما يرفضه الشعب من مرشحين..



وهو موقف سيكتبه لك التاريخ والشعب والمرجعية".

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