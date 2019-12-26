غريزمان: لم انضم لبرشلونة من اجل الأبطال

2019/12/26 | 16:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم برشلونة، اليوم الخميس، عن سبب قراره بالرحيل عن أتلتيكو مدريد، واللعب بقميص البلوغرانا خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وانتقل غريزمان إلى برشلونة في تموز الماضي، بعد قيام النادي الكتالوني بتسديد الشرط الجزائي في عقده، والذي بلغ 120 مليون يورو.

وقال غريزمان في تصريحات لموقع "يويفا" انه "لم يترك مدريد أتلتيكو للفوز بدوري أبطال أوروبا أو أحصل على المزيد من الألقاب".

وأضاف ان "انضممت إلى برشلونة لتعلم أسلوب جديد من اللعب، فلسفة جديدة، والنمو على المستوى الشخصي".

وأكد مهاجم برشلونة، أنه "ينبغي الاستمتاع بأقصى قدر باللعب إلى جانب أسطورة الفريق الحية، ليونيل ميسي، الذي لا يتكرر كثيرًا في ملاعب كرة القدم".

وصرح غريزمان "نتحدث عن لاعب ربما لن نراه مجددًا أو قد نرى مثله في غضون 40 عامًا.



علينا أن نستمتع به، سواء نحن زملاؤه في الملعب أو المشجعين في المدرجات أو مدربيه، لأن ما يفعله بالكرة أمر لا يصدق ومن المدهش رؤيته يلعب واللعب إلى جواره".

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