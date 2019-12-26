معسكر تدريبي للزوراء وانفراج الازمة المالية

2019/12/26 | 16:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت وزارة النقل، اليوم الخميس، دعم نادي الزوراء بكرة القدم استعدادا للملحق الاسيوي الذي سيشارك فيه النوارس.

وقال مراسل "الغد برس" ان "وزير النقل عبد الله لعيبي احتمع بإدارة النادي، وان الازمة المالية لنادي الزوراء ستحل، والاسبوع المقبل سيستلم النادي مليار دينار لتسديد الدفعة الاولى من عقود اللاعبين والجهاز الفني".

واضاف ان "وزير النقل خصص كذلك مبلغ مليار دينار اضافي لميزانية نادي الزوراء والميناء".

من جانبه، فان "الادارة قررت دخول الفريق معسكر تدريبي استعدادا للملحق الاسيوي".





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