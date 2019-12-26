السلطات الإيرانية تتخذ تدابير امنية مشددة بذكرى اربعينية ضحايا التظاهرات

2019/12/26 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت السلطات الإيرانية، بإتخاذ تدابير امنية مشددة، بالتزامن مع مرور أربعين يوما، على مقتل المئات في التظاهرات التي شهدتها البلاد.

وذكرت مصادر محلية، ان الجهات الأمنية نشرت منذ أيام، قوات كبيرة في الساحات العامة والشوارع الرئيسة بمدن أصفهان وتبريز وكرمنشاه وشيراز إضافة الى العاصمة طهران، إضافة الى تسيير دوريات بالعجلات والدراجات النارية، تحسبا لإندلاع اعمال عنف مع حلول اربعينية مئات الضحايا، وورود معلومات عن بدء إضرابات واحتجاجات جديدة.

فيما اشارت المصادر الى قيام السلطات بإضعاف وقطع خطوط الانترنت، والضغط على عائلات الضحايا والناشطين المدنيين، كجزء من الإجراءات الأمنية.

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