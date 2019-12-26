2019/12/26 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الكهرباء يرد على الزرفي: انصحك بضبط الاملاء وحفظ القوانين واحترام الشعب

يتبع .........

بغداد اليوم - بغداد

أعلن نواب من كتل سياسية مختلفة، الخميس 26 كانون الاول 2019، رفضهم استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه، مؤكدين أن وضع البلاد عصيب وهناك صراع ارادات.

وقال النواب في مؤتمر صحفي مشترك عقد داخل البرلمان، إنه "

بغداد اليوم- بغداد

حدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس (26 كانون الأول 2019)، 7 مواصفات قال انها يجب يجب أن تتوافر في رئيس الوزراء المقبل، مؤكداً أنه بخلاف هذه المواصفات، سنبقى ندور في دائرة الخلافات.

وذكر الحكيم في تغريدة عبر حسابه ف

بغداد اليوم-متابعة

غادر رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (26 كانون الأول 2019) بغداد متوجهاً إلى السليمانية، بعد اعتذاره عن تكليف، مرشح تحالف البناء، محافظ البصرة، اسعد العيداني، لرئاسة الوزراء.

وذكرت محطة العربية الحدث، في خبر عاجل، ان &

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