هذا موقف كتلة

2019/12/26 | 17:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب العراقي عن كتلة سائرون النيابية، جواد حمدان، اليوم الخميس، بان تحالف سائرون يرفض استقالة الرئيس برهم صالح ونحن داعمين للرئيس في اختيار شخص...

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