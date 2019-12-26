ماذا بعد استقالة رئيس الجمهورية؟.. تعرف على نص المادة 75 من الدستور

2019/12/26 | 17:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما لو صادق مجلس النواب بالتصويت على قبول استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، فأن الرئيس يعتبر مقالا كما تعتبر الاقالة سارية بعد سبعة ايام من موعد تقديمها فيما لو لم يبادر رئيس الجمهورية الى سحبها من البرلمان.وتنص المادة (75) من الدستور العراقي: أولاً:- لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً […]

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