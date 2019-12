2019/12/26 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الخميس ثلاثة مرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء العراقي خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في الأول من أكتوبر الماضي.

وقال صالح محمد العراقي المقرب من الصدر على صفحته في فيسبوك إن المرشحين الثلاثة هم مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، ورئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، وعضو البرلمان الحالي فائق الشيخ علي.

وجاء تعليق العراقي بعد فترة وجيزة من تلويح رئيس الجمهورية برهم صالح بالاستقالة ورفضه ترشيح أسعد العيداني لمنصب رئيس الوزراء.

وختم العراقي تدوينته على فيسبوك بتقديم الشكر لبرهم صالح لرفضه "المرشحين الذين يرفضهم الشعب".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح رفض الخميس تسمية العيداني مرشح كتلة البناء البرلمانية المدعومة من إيران لرئاسة الوزراء، قائلا إنه يفضل الاستقالة بدلا من تعيين شخص في هذا المنصب يرفضه المحتجون.

ويواجه العيداني، محافظ البصرة، وباقي المرشحين الذين قدمهم تحالف البناء، رفضا من قبل الشارع العراقي وقوى سياسية مختلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة.. الصدر يطرح بدائل عن عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة.. الصدر يطرح بدائل عن عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).