خبير قانوني يكشف الموقف القانوني لاستقالة رئيس الجمهورية

2019/12/26 | 17:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف الخبير القانوني، طارق حرب، الموقف القانوني لاستقالة رئيس الجمهورية برهم صالح.

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