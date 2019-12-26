الحكمة النيابية: نجدد موقفنا الداعم لترشيح رئيس وزراء مستقل غير جدلي

2019/12/26 | 17:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} جددت كتلة الحكمة النيابية، موقفها الداعم لترشيح رئيس وزراء لقيادة الحكومة الانتقالية المقبلة.

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