السيد الصدر يشكر الرئيس صالح على رفضه من يرفضهم الشعب لشغل منصب رئاسة الوزراء

2019/12/26 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم صالح محمد العراقي المقرب من السيد مقتدى الصدر، شكره الى رئيس الجمهورية برهم صالح لرفضه ما يرفضه الشعب من مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، مبينا أن هذا الموقف سيكتبه التاريخ والشعب والمرجعية

وكشف العراقي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن موقف جديد يتعلق بالمرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، حيث أكد إنه وبعد البحث والتقصي، استطاع الوصول الى نتيجة اجمالية بخصوص مرشح رئاسة الوزراء المرضي اجمالا من الشعب، بعد أن يقدم برنامجه وتحدد فترته وتكتب مهامه، موضحا ان هذا لا يعني بالضرورة القناعة بهم.

وأضاف، أن المرشحين هم مدير جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، ورئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، الى جانب النائب فائق الشيخ علي.

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