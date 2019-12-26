أول تعليق نيابي على رفض صالح لترشيح العيداني واستعداده للإستقالة

2019/12/26 | 17:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]علق نائب على إعلان رئيس الجمهورية، برهم صالح، برفض مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئيس الوزراء.

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