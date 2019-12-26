العلماء يكتشفون وجود علاقة بين شرب القهوة وخسارة الوزن

2019/12/26 | 17:20 - المصدر: العهد نيوز

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أشار العلماء إلى أن شرب أربعة أكواب من القهوة يوميا خلال فترة الأعياد يمكن أن يمنع اكتساب وزن زائد بعد التهام الدهون والسكر

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