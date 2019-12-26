فرنسا تفرض غرامات تصل إلى 166 مليون دولار على جوجل

2019/12/26 | 17:20 - المصدر: العهد نيوز

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قالت سلطة المنافسة الفرنسية، إنها فرضت غرامة قدرها 150 مليون يورو (166 مليون دولار) على شركة "جوجل" الأمريكية لاستغلال وضعها المهيمن على سوق

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