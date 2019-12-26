نواب من مختلف الكتل يرفضون استقالة صالح ويطالبوه بتحمل المسؤولية

2019/12/26 | 17:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أبدى بعض النواب، اليوم الخميس، رفضهم لاستقالة رئيس الجمهورية، مطالبيه بالعدول عنها وتحمل المسؤولية وانهم سيكونون عونا له.

وقال النائب عبود العيساوي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من مختلف الكتل، وحضره مراسل "الغد برس" إنه "في هذا الظرف العصيب التي تمر به البلاد وفي اجواء المطالبات التي تنادي بها جموع المتظاهرين في عموم العراق بالاصلاح ومحاربة الفساد، والتزام بالقيم والدستور وفي هذه الاجواء، هناك تصارع الارادات في تشخيص من يكلف في رئاسة الحكومة القادمة، واننا نفاجئ اليوم ان رئيس الجمهورية برهم صالح، مستعد لقديم استقالته الى مجلس النواب، وقد ارسل كتابا في ذلك".

واضاف "في هذه الاجواء اننا نطالب رئيس الجمهورية برهم صالح، بان المصلحة العليا تحتم عليه كونه حامي الدستوري بالعدول عن الاستقالة وتحمل المسؤولية القانونية والدستورية في هذه المرحلة الخطيرة".

وبين "وليسمع الجميع اننا نرفض هذه الاستقالة وسنكون عون لرئيس الجمهورية لإكمال المسيرة وتطبيق المبادئ التي تحملتها في هذه المرحلة".

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