العراق: برهم صالح يتحفظ على ترشيح العيداني رئيسا للوزراء ويلوح بالاستقالة

2019/12/26 | 17:23 - المصدر: فرانس 24

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بعث الرئيس العراقي برهم صالح الخميس كتابا إلى مجلس النواب يعلن فيه تحفظه على ترشيح أسعد عبد الأمير العيداني لرئاسة الوزراء.



وأضاف برهم أنه "يضع استعداده للاستقالة" أمام أعضاء مجلس النواب ليقرروا ما يرونه مناسبا، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يستجيب لإرادة الشعب العراقي.

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