2019/12/26 | 17:28 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اياد علاوي: 48 مليار دولار ديون العراق ورئيس الوزراء المقبل يفترض به وضع حل لسدادها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/26 | 17:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اياد علاوي: 48 مليار دولار ديون العراق ورئيس الوزراء المقبل يفترض به وضع حل لسدادها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اياد علاوي: 48 مليار دولار ديون العراق ورئيس الوزراء المقبل يفترض به وضع حل لسدادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).