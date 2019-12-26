هازارد يغيب عن بطولة مرتقبة وزيدان لا يريد التسرع

2019/12/26 | 17:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصبح من المؤكد غياب نجم فريق ريال مدريد، إيدين هازارد، عن كأس السوبر الإسباني، في نسخته الجديدة، والذي سيقام في السعودية، للفترة مابين من 8 إلى 12 من كانون الثاني المقبل.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هازارد لايزال يتعافى من الإصابة التي تعرض لها ضد باريس سان جيرمان، يوم 26 تشرين الثاني الماضي.

وأضافت الصحيفة أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، لايريد التسرع في عودة هازارد من جديد حتى لا تتفاقم الإصابة، خاصة أن الموسم لايزال طويلاً.

وأشارت الصحيفة الى أن زيدان يأمل أن يكون هازارد جاهزاً تماماً قبل ديربي مدريد يوم 1 شباط المقبل، وقد يعود اللاعب للمشاركة أمام إشبيلية أو بلد الوليد.

وسيلعب ريال مدريد أمام فالنسيا في كأس السوبر الإسباني يوم 8 من كانون الثاني، وفي حال وصل للنهائي فإنه سيواجه الفائز من مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد.

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