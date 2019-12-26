من زاخو إلى البصرة.. عمل فني جديد يتعلق بالمنتج الوطني العراقي

2019/12/26 | 17:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بادرة لدعم المنتج الوطني العراقي نشر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي عملا فنيا لتشجيع الإنتاج المحلي في المصانع والزراعة وغيرها.

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