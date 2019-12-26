قميص يتسبب بمنع طفل من الصعود للطائرة

2019/12/26 | 17:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاد قميص ان يتسبب ، اليوم الخميس ، بمنع طفل من الصعود على متن طائرة .

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