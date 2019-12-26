2019/12/26 | 17:42 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- اعلن الشيخ محمد العبودي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انه ليكن تأريخ ٢٠٢٠/١/١ يوم إنتصار إرادة الشعب على سلطة الأحزاب والمليشيات.واضاف ان ذلك يكون بإجراء إستفتاء شعبي وطني قبل هذا الموعد و على الأسماء الثلاثة المتداولة ، (مصطفى الكاظمي، رحيم العگيلي ، فائق الشيخ علي) واقطعوا الطريق على الفاسدين ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من الصدر يدعو لاجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس وزراء بين هذه الاسماء) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب من الصدر يدعو لاجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس وزراء بين هذه الاسماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).