خبير قانوني: استقالة رئيس الجمهورية نافذة بعد سبعة ايام ويكشف عن بديله

2019/12/26 | 17:42 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أعلن الخبير القانون طارق حرب، الخميس، ان استقالة رئيس الجمهورية لاتكون نافذة الا بعد سبعة أيام من ايداعها، وبعدها سيحل رئيس البرلمان محل رئيس الجمهورية.وقال حرب في بيان تلقته /SNG/،ان استقالة رئيس الجمهورية لا تكون نافذة الا بعد سبعة أيام من تاريخ ايداعها للبرلمان وبعد مضي هذه المدة دون سحبها يحل ...

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