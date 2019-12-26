مرض الذي قد يدفع الأطفال إلى الأكل

2019/12/26 | 17:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} الثلاجة في منزل هكتور فرنانديز موصدة بالقفل، وباب المطبخ كذلك، وحتى خزانة الصحون، وصندوق الأدوية.

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