ما هي الدولة المتسببة في النفايات الفضائية؟

2019/12/26 | 17:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اتهم وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني فواد تشودري البرنامج الفضائي الهندي بالمسؤولية عن نفايات الفضاء.

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