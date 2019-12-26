ازدواج الجنسية والترشح أو التعيين في موقع سيادي أو منصب أمنى رفيع.. سعد حسين

2019/12/26 | 17:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الناشط الحقوقي سعد سلطان حسين: يقرر دستور جمهورية العراق في مادته ١٨/ رابعاً يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسيةٍ أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.فيما يقرر قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006 المادة 9 الفقرة رابعا على منع تولي ذوي الجنسيتين اي […]

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