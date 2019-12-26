السلطات الايرانية تهدد كل من يصور مقاطع عن التظاهرات أو يرسلها للإعلام

2019/12/26 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت السلطات الإيرانية مواطنيها، من ارسال اللقطات المصورة عن التظاهرات، الى القنوات المعارضة او الى خارج البلاد.

وأكد قائد الشرطة الإيرانية حسين اشتري في تصريح، ان الجهات المعنية في بلاده ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحق من يقومون بتصوير الاحتجاجات وارسالها الى جهات خارجية، فيما اعتبرت منظمات حقوق الانسان ان التحذير يشكل تهديدا للمحاولات الداخلية والخارجية، الساعية الى نقل المعلومات الحقيقية عن التظاهرات، وأساليب القمع التي تمارسها القوات الأمنية ضدها الى العالم.

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