2019/12/26 | 17:51 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: توزيع رواتب موظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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