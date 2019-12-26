الرافدين: توزيع رواتب موظفي الدولة

2019/12/26 | 17:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت

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