علاوي: ديون العراق بلغت 48 مليار دولار

2019/12/26 | 17:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ،اليوم الخميس، ان ديون العراق بلغت 48 مليار دولار ورئيس الوزراء المقبل يفترض به وضع حل لسدادها.

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