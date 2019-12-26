خارطة الثلوج والأمطار.. هذه المناطق تستعد لأجواء “قاسية”

2019/12/26 | 18:22 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



توقعت هيئة الأنواء الجوية، الخميس، استمرار فرص هطول الأمطار، بسبب تأثر البلاد بالمنخفض الجوي الجبهوي ...

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