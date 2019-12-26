مدير ناحية بصية بالمثنى: الحرائق نطفئها بالطرق البدائية والسبب

2019/12/26 | 18:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اكدت الإدارة المحلية بناحية بصية جنوبي محافظة المثنى، اليوم الخميس، أن الناحية تعاني من عدم وجود مركز إطفاء فيها.





وذكر مدير الناحية، أحمد حمدان لـ"الغد برس"، أن " بصية سجلت خلال عام ٢٠١٩ قرابة ال٢٠ حريقا اصاب منازل المواطنين، فيما بين أن الايام العشرة الأخيرة سجلت وقوع حادثي حريق لمنازل المواطنين".





وتابع، أن " الحرائق التي تحصل يتم إطفاءها بالطرق البدائية القديمة جدا"، مشيرا إلى أن " أقرب مركز إطفاء لناحية بصية هو مركز أطفاء سوق الشيوخ والذي يبعد مسافة 140 كم ".





وطالب حمدان، السلطات المحلية ب" مركز محافظة المثنى بتزويد ناحية بصية بمركز إطفاء لحماية مصالح المواطنين من الحرائق التي تحصل بين الحين والآخر ".

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