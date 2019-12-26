شركة البلاد المتحدة تفتح نقطة بيع داخل وزارة الإتصالات

2019/12/26 | 18:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت شركة البلاد المتحدة الوكيل الحصري لسيارات رينو في العراق ، إحدى نقاطها في وزارة الاتصالات.

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