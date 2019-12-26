تركيا ترفع صافي الحد الأدنى للأجور الى 392 دولارا

2019/12/26 | 18:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزيرة العمل التركية، اليوم الخميس، إن تركيا ستزيد الحد الأدنى للأجور 15.03% في 2020، ليصبح صافي الحد الأدنى الشهري 2325 ليرة تركية (392 دولارا).جاءت تصريحات الوزيرة، زهراء زمرد سلجوق، خلال إيجاز بثه التلفزيون على الهواء مباشرة، وقالت إن الزيادة تتجاوز التضخم المتوقع للعام 2019 بمقدار ثلاث نقاط مئوية.ويتوقع البنك المركزي التركي، أن يبلغ معدل التضخم 12 % في 2019، و8.2 % في 2020.

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