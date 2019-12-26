ميسي يكشف سر ركلاته الحرة المباشرة

2019/12/26 | 18:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح نجم المنتخب الأرجنتيني، قائد فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بأنه لا يركز على تسجيل الأهداف وإنما على طريقة لعبه، وتحدث عن أسرار نجاحه بتسجيل الأهداف من الركلات الحرة.تحدث النجم الأرجنتيني عن بداية مسيرته في النادي الإسباني قائلا “أتذكر مرات كثيرة عندما أخبرني إيتو بأن اليوم الذي سأبدأ بهز الشباك فلن أتوقف بعدها، وبالفعل […]

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