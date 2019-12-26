تحالف سائرون يصدر بياناً تعليقاً على اعتذار رئيس الجمهورية عن تكليف العيداني

2019/12/26 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدر تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، بياناً علق فيه ...





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