ما هي صفات رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة في رأي الحكيم؟

2019/12/26 | 18:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس، على ضرورة توفر سبع صفات في رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة بينها أن يحظى بالمقبولية والشعبية....

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