البصرة : مطلع العام المقبل سيتم افتتاح الفتحة الملاحية في جسر التنومة

2019/12/26 | 18:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع أن يتم الانتهاء من عمل الفتحة الهيدروليكية في جسر الشهيد كنعان التميمي بالبصرة والمقام على شط العرب ،مطلع العام المقبل بعد أن نجحت الشركة المنفذة من صب قواعد أبراج الفتحة الملاحية ،التي يصل ارتفاعها الى (٦٠متراً ).

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