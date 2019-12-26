مكتب السيستاني: السبت هو الاول من جمادي الاولى

2019/12/26 | 18:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب السيد السيستاني ،اليوم الخميس ،ان يوم السبت القادم هو اول ايام شهر جمادي الاولى لسنة 1441 للهجرة.

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