2019/12/26 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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قال قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الادميرال حسين خانزادي، أن أمريكا ومنذ تأسيسها تمتاز بالاعتداء على الغير ولكن بسبب الاستعداد التام
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإيراني: أينما حلت أمريكا حلت الحرب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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