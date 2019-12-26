الجيش الإيراني: أينما حلت أمريكا حلت الحرب


الجيش الإيراني: أينما حلت أمريكا حلت الحرب
2019/12/26 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

قال قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الادميرال حسين خانزادي، أن أمريكا ومنذ تأسيسها تمتاز بالاعتداء على الغير ولكن بسبب الاستعداد التام

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