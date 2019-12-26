2019/12/26 | 18:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

رفض ائتلاف النصر، اليوم الخميس، استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، فيما دعا لسحبها والاستمرار بمسؤولياته الدستورية والوطنية.

واكد في بيان تلقته "الغد برس"، انّ "المصالح الوطنية والشرعية الشعبية تقتضيان من القوى السياسية دعم الحلول الملبية لطموحات الشعب، وترك عقلية التخوين والاستقواء والهيمنة".

وشدد على "ضرورة اجراء تغيير جوهري على معادلة الحكم الحالية بما يؤسس لمرحلة مؤقتة قادرة على اخراج البلاد من ازمتها، وانّ الاصرار على بقاء هذه المعادلة سيقود الى المجهول، وستتحمل القوى الرافضة لاجراء اصلاحيات حقيقية كامل المسؤولية امام الله والوطن والتاريخ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر يرفض استقالة صالح ويدعو لسحبها والاستمرار بمسؤولياته) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النصر يرفض استقالة صالح ويدعو لسحبها والاستمرار بمسؤولياته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).