فيديو غرافيك.. ‏رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يبارك تخرج الدورة 40 من المعهد القضائي

2019/12/26 | 18:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردد ١٨ قاض جديد من خريجي الدورة (٤٠) من طلبة المعهد القضائي القسم أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وذلك للشروع بعملهم في المحاكم العراقية.وفي كلمته بارك رئيس مجلس القضاء الأعلى للخريجين بمناسبة تسنمهم لمنصب القضاء الذي يستطيعون من خلاله خدمة أبناء شعبهم بفض المنازعات التي تعرض عليهم، منوها الى انها مسؤولية […]

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