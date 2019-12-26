السيسي يعلن دعمه لحفتر وتركيا تبت في ارسال قواتها الى طرابلس الشهر المقبل 

2019/12/26 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- انقرة – الزمان أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس مجددا دعمه لقوات المشير خليفة حفتر التي تشن هجوماً على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ورفضه التدخل في الشؤون الليبية، في اتصال مع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان إن السيسي أجرى […]

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