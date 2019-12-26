فريق أحزاب السلطة وفريق الشعب.. جمال الكربولي

2019/12/26 | 19:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رئيس حركة الحل جمال الكربولي تغريدة في موقعه الشخصي بمنصة تويتر طالب فيها ما اسماه فريق السلطة بالاعتزال الطوعي.وكتب الكربولي: في التنافس على الوطن..فريق احزاب السلطة يخسر وفريق الشعب يفوز..الفوز الأكبر هو سقوط الأقنعة المزيفة عن الاحزاب التي ادعت الولاء للعراق قولاً وغاصت بالدماء فعلاً..وفقدت ثقة الشعب بها..على فريق السلطة الاعتزال الطوعي قبل […]

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