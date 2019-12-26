“فورين بوليسي” تحث الكونغرس على تقديم دعم للحكومات مشروط بتلبية مطالب مواطنيها

2019/12/26 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث تقرير لمجلة فورين بوليسي الأميركية، الكونغرس الاميركي، على تقديم ما اطلقت عليه المساعدات المشروطة لحكومات البلاد التي تشهد تظاهرات، لإجبارها على تلبية مطالب شعوبها.

وأكد التقرير ان الإدارة الأميركية ومنتقديها، لم يضعا اقتراحات مقنعة، حول كيفية الاستجابة للتطورات في العراق ولبنان، لأن تقديم الدعم الخطابي للجماهير العراقية واللبنانية، ودعوة أجهزة البلدين الأمنية الى وقف الانتهاكات، يعكس حدود ما تعتقده الإدارة بشأن ما يمكن القيام به، مبينة ان منتقدي تلك الإدارة قد يكونون اكثر سلبية، بسبب الخوف من أن تؤدي المشاركة الأمريكية المتزايدة إلى الانتقاص من التركيز المناهض لإيران، أو الأسوأ من ذلك، وهو تفاقم الوضع في أي من البلدين، بالنظر إلى سجل إدارة ترمب في تنفيذ السياسة الخرقاء، حسب وصف التقرير.

واقترح التقرير ان يقوم الكونغرس بإبرام شراكات استراتيجية مع الشعبين العراقي واللبناني، لتعميق الالتزامات الواردة في اتفاقية الاطار الاستراتيجي المعقودة مع بغداد، عام الفين وثمانية، على ان تكون الشراكة مشروطة بالتزام الحكومات بالاستجابة لمطالب المتظاهرين، وان لا يقدم الكونغرس مجرد تمويل او دعم شفهي، بل تقديم مساعدات واضحة لدعم الإصلاح بالوزارات المدنية.

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