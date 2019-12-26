بين رفض العيداني والتلويح بالاستقالة ... مواقف سياسية متباينة

2019/12/26 | 19:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاقت رسالة رئيس الجمهورية برهم صالح برفض مرشح تحالف البناء أسعد العيداني لرئاسة الوزراء واستعداده لتقديم الاستقالة الى مجلس النواب ردود أفعال مؤيدة وأخرى رافضة ترى أنها أعادت عملية اختيار رئيس الحكومة الانتقالية الى المربع الاول.

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