تحالف سائرون: الشعب يبقى الكتلة الأكبر ومصدر الشرعية للسلطات كافة

2019/12/26 | 19:15 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- ثمن تحالف سائرون، اليوم الخميس، الموقف الوطني والمسؤول لرئيس الجمهورية، برهم صالح، اتجاه الأزمة التي يمر بها العراق.وقال التحالف في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “المواقف التي تغلب مصلحة العراق على المصالح الشخصية والفئوية وتهدف الى الاستقرار السياسي والاجتماعي لهي جديرة بالاحترام والتقدير”، مشددا على ان “يبقى العراق اهم من كل ...

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