نائب عن الحكمة: موقف صالح وطني وعلى الكتل احترام إرادة الشعب

2019/12/26 | 19:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن كتلة الحكمة النيابية، حسن فدعم، استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح بـ" الموقف الوطني".

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