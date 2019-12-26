النجيفي: موقف صالح صرخة حق شجاعة.. ويحذر من

2019/12/26 | 19:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أشاد رئيس جبهة الانقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، بموقف رئيس الجمهورية برهم صالح في رفض مرشح كتلة البناء محافظ البصرة، أسعد العيداني، لرئاسة الوزراء.

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