الشيخ علي يعلن برنامجه الحكومي: انا الاصلح وبقية المرشحين يقدمون تعهدا للعمل لايران

2019/12/26 | 19:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط صراع شرس بين الأحزاب والكتل العراقية لتقديم رئيس وزراء جديد للعراق، خرج الليبرالي فائق الشيخ علي عكس التيار، وقدم نفسه كمرشح لرئاسة الوزراء، معتبرا نفسه ممثلا للشباب، ومعارضا لجميع […]

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