البرلمان تسلم طلب صالح ويدرس الرد المناسب عليها

2019/12/26 | 19:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر نيابي، ان رئاسة البرلمان تسلمت رسالة رئيس الجمهورية برهم صالح التي هدد فيها بالاستقالة ورفضه لمرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الوزراء.

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